Очевидцы рассказали о резне в японском Кавасаки

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Очевидица нападения на школьниц в японском Кавасаки Юки Шинояма рассказала о происшествии.

"Я видела, как дети кричали и плакали. Другие были в шоковом состоянии и не знали, что им делать. Я так растерялась и не знала, как могу помочь им", – передает ее слова "Мир 24".

Все случилось на автобусной остановке в небольшом парке. Мужчина с двумя ножами набросился на группу учениц младших классов и их педагогов. В результате два человека погибли и еще 16 получили ранения.

Пострадавших доставили в больницы. Три девочки в возрасте шести лет и 40-летняя женщина находятся в крайне тяжелом состоянии. Сам преступник – мужчина старше 50 лет – скончался, не приходя в сознание.

