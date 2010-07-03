Напавший на первоклассниц в японском Кавасаки скончался

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Мужчина, напавший с ножом на детей на автобусной остановке в японском Кавасаки, скончался от ран, сообщает телекомпания NHK.

Ранее стало известно, что скончалась одна из раненных им девочек. Еще пять пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии.

Всего ранения получили 16 человек. 13 из них, в том числе погибшая девочка – ученицы первого класса частной школы Caritas. Это дети в возрасте шести-семи лет.

Ранения получили еще трое взрослых. Один из них в состоянии "остановки сердца и легких", согласно формулировке сотрудников местной скорой, которые не имеют права констатировать смерть, а лишь фиксируют состояние человека по внешним признакам.

Преступник был задержан полицией. При этом он успел ранить себя ножом и находился без сознания. На месте были найдены два ножа.

Утром во вторник 50-летний неизвестный мужчина напал на первоклассниц на автобусной остановке. Автобус должен был забрать детей и отвезти их в школу. После происшествия занятия в школе отменили.