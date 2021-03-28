Bild сообщила о российских устройствах на немецких подлодках

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Подводные лодки ВМС Германии оснащены навигационными устройствами, разработанными российской компанией "Транзас", сообщила немецкая газета Bild am Sonntag.

Авторы статьи напомнили, что ФРГ и российская компания начали сотрудничать еще в 2005 году. Тогда при канцлере Герхарде Шредере около 100 кораблей ВМФ Германии оборудовали навигационными системами, произведенными российской компанией. Позже Германия снова обратилась к "Транзас" и установила систему Navi-Sailor 4000 на немецких подводных лодках U 35 и U 36.

На вопрос о том, представляют ли системы "Транзас" опасность для немецких подлодок, в Германии ответили, что правительство прилагает усилия, чтобы обеспечить безопасность IT-кибер и крипто-средств, находящихся в ведении министерства обороны.

Компанию "Транзас" основали в 1990 году в Санкт-Петербурге. Сейчас она работает как в гражданской, так и в военной отрасли. В 2018 году компанию выкупило финское предприятие Wartisla, однако подразделение, занимающееся военной сферой, осталось у России.

Ранее власти США в очередной раз предостерегли участников строительства газопровода "Северный поток – 2" от продолжения реализации проекта. Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что администрация Джо Байдена будет следовать законам, которые предполагают введение санкций против компаний, задействованных в строительстве трубопровода.