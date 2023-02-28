В Великобритании выпустят последнюю серию марок с Елизаветой II

Фото: ТАСС/АР/Emilio Morenatti

Последнюю серию марок с покойной королевой Елизаветой II запустят в продажу в Великобритании с 9 марта 2023 года. Об этом сообщает Mirror.

Серию выпустят в часть 100-летия "Летучего шотландца". Она будет состоять из 12 коллекционных марок с изображением британского паровоза, построенного в 1923 году.

Подвижной состав будет изображен на марках в разных местах: на вокзале Виктория, в графстве Дарем, на станции Пикеринг и в других местах.

Стоимость коллекционного набора составит 17,7 фунта стерлингов.

Королевская почта Великобритании ранее представила первые марки с изображением нового монарха, короля Карла III. Марка войдет в экспозицию Почтового музея Лондона и пробудет там до 3 сентября текущего года.

В почтовые же отделения марки поступят 4 апреля.



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