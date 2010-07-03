Украина снова пропустит "Евровидение" в случае победы Лазарева

Украина не будет участвовать в "Евровидении-2020", если в 2019 году в конкурсе победит участник от России. Об этом сообщила член правления общественного вещателя Украины Александра Кольцова.
Она предложила в этом случае просто провести конкурс "Лучшая песня Украины", передает ТАСС.
Накануне Украина отказалась от участия в "Евровидении-2019". В стране разгорелся скандал вокруг отбора кандидатов. Победу на национальном отборе одержала певица Maruv. Однако выяснилось, что она выступает с гастролями в России, а права на песню Siren Song принадлежат Warner Music Russia. В итоге стороны не смогли договориться об условиях контракта, и исполнительница заявила, что не будет представлять Украину в Тель-Авиве.
Группы Freedom Jazz и Kazka, которые заняли соответственно второе и третье места в украинском отборе, также отказались ехать на "Евровидение".
В этом году песенный конкурс пройдет в Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая. В "Евровидении" примут участие представители 41 страны. В это число входят все страны-участницы конкурса предыдущего года, за исключением Болгарии, которая отказалась от участия по финансовым причинам. Россию в этом году представит Сергей Лазарев.
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