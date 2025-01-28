Британские экоактивисты сорвали спектакль "Буря" с Сигурни Уивер

Фото: juststopoil.org

В Лондоне экоактивисты движения Just Stop Oil сорвали спектакль по пьесе Уильяма Шекспира "Буря", главную роль в котором исполнила актриса Сигурни Уивер, передает газета The Times.

На показе спектакля в театре "Друри-Лейн" после фразы Уивер "Появись" на сцену выбежали активисты. Они выпустили залп из конфетти и развернули транспарант оранжевого цвета с надписью "Более 1,5 градуса Цельсия – это глобальное кораблекрушение".

Так активисты упомянули новость о том, что средняя температура Земли выросла на 1,5 градуса Цельсия. В исследовании британских ученых отмечалось, что показатель превзошел ожидания, которые были установлены в 2015 году на 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже.

После произошедшего управление театра было вынуждено остановить спектакль.

Ранее активисты этой же организации расписали оранжевой краской могилу ученого, автора эволюционной теории Чарльза Дарвина в Вестминстерском аббатстве.

Сайт движения опубликовал фотографии, на которых запечатлены две женщины – 66 и 77 лет – у могильной плиты с надписью "1,5 градуса мертвы".