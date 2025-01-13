Британские экоактивисты расписали краской могилу ученого Чарльза Дарвина

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации)/just.stopoil

В Лондоне экоактивисты движения Just Stop Oil расписали оранжевой краской могилу ученого, автора эволюционной теории Чарльза Дарвина. Он похоронен в Вестминстерском аббатстве. Отчет о проведенной акции размещен на сайте организации.

На фотографиях запечатлены две женщины – 66 и 77 лет – у могильной плиты, на которой краской написано "1,5 градуса мертвы". Активисты объяснили, что речь идет о том, что средняя температура Земли выросла на 1,5 градуса Цельсия.

В исследовании британских ученых отмечалось, что показатель превзошел ожидания, которые были установлены в 2015 году на 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже.

"Чарльз Дарвин перевернулся бы в своей могиле, узнай он, что мы находимся в разгаре шестого массового вымирания", – написали участники движения.

Они выдвинули требование к правительству о немедленном запрете на разработку новых нефтегазовых месторождений в стране.

В Вестминстерском аббатстве заявили, что полиция начала расследование инцидента. При этом церковь не закрывалась для посетителей из-за действий экоактивистов, отмечает ТАСС. Кроме того, в аббатстве не думают, что могиле Дарвина был нанесен серьезный ущерб.

Ранее суд Лондона приговорил экоактивисток из организации Just Stop Oil Фиби Пламмер и Анну Холланд к 2 годам и 20 месяцам тюремного заключения соответственно за то, что они облили супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в октябре 2022 года.

Полотно не было повреждено, однако сотрудники галереи зафиксировали незначительные повреждения рамы, реставрация которой стоила 10 тысяч фунтов стерлингов.