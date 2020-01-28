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Политика

12:34

Эксперт прокомментировал заявление Помпео о "беспощадных действиях" России в Сирии

за рубежом политика

Фото: ТАСС/Jutrczenka/DPA

Слова госсекретаря США Майка Помпео о "беспощадных действиях" России в Сирии являются "актом государственного лицемерия". Так прокомментировал заявление главы Госдепа заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, сообщает RT.

Кроме того, Шаповалов отметил, что, указывая на якобы недопустимые действия российской стороны в Сирии, сами Соединенные Штаты являются виновными в дестабилизации политической ситуации в других странах.

"Это заявление делает госсекретарь страны, которая разрушила Ирак, вмешивалась в Сирию, разрушила Ливию и совершила акт государственного преступления, убив генерала Ирана Сулеймани", – заявил эксперт.

По его мнению, такое поведение США можно оценить как лицемерное, что "абсолютно неприемлемо".

Ранее стало известно, что Помпео обозначил позицию США по вопросу нападения войск президента Сирии Башара Асада на провинции Идлиб и Алеппо. Госсекретарь заявил, что США готовы принять самые решительные дипломатические и экономические меры против сирийских властей и государств, которые их поддерживают.

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