Помпео заявил, что США готовы принять меры против Асада

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США готовы принять самые решительные дипломатические и экономические меры против сирийских властей и государств, которые их поддерживают. Такое заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпеов в связи с приписываемыми Башару Асаду нападениями на жителей провинций Идлиб и Алеппо.

"Соединенные Штаты с серьезной обеспокоенностью следят за ситуацией на северо-западе Сирии, где объединенные силы России, иранского режима, ливанского шиитского движения "Хезболлах" и режима Асада, как сообщается, проводят масштабные нападения на жителей провинции Идлиб и западной части Алеппо", – цитирует Помпео ТАСС.

По его словам, эти силы проводят неизбирательные воздушные бомбардировки и наземные атаки, в результате которых тысячи гражданских лиц оказались под обстрелом в Маарет-Эн-Нуман. При этом доказательств обвинений, а также источников, из которых Помпео получил данную информацию, он не привел.

Ранее глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков опроверг данные об ударах, якобы нанесенных российской авиацией по гражданским объектам в идлибской зоне деэскалации. Он подчеркнул, что с начала действия режима прекращения огня ВКС России боевых вылетов не осуществляют.

Режим прекращения огня вступил в силу в сирийской провинции Идлиб в полночь 12 января. В 13:00 по московскому времени свою работу начали три пропускных пункта для мирных жителей. Гуманитарные коридоры были подготовлены в районе городов Хубейт на юге Идлиба, Абу-Духур на востоке и аль-Хадер на юге провинции Алеппо.

Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с майской договоренностью 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. В 2018 году три территории перешли под контроль Дамаска.

