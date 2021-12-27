Мужчине вернулось его послание в бутылке, отправленное более 20 лет назад

16:57
Фото: elfasttelegraph.co.uk
Бутылка с посланием жителя Северной Ирландии Стивена Колфильда, которую он бросил в океан в деревне Ростревор в 1999 году, причалила на берег в деревне Дандрам в 29 километрах от места отправления. Об этом сообщает "Газета.ру".
22-летний Кольфильд написал записку со своим почтовым адресом и текстом для незнакомки, положил ее в бутылку и выбросил в океан.
"Мне 22 года. Если ты девушка, напиши мне по этому адресу. Спасибо!" – написал он.
Спустя 22 года бутылку обнаружили на другом берегу полуострова, после чего в Twitter начались поиски отправителя послания.
"Я бросил его в доках возле гаражей и совершенно об этом забыл. Это было сделано только для того, чтобы посмотреть, как далеко оно уплывет. До этого я уже забрасывал в море послание, когда был подростком", – рассказал Кольфильд.
Ранее сообщалось, что бутылку с запиской и другими предметами 120-летней давности обнаружили в Ростове-на-Дону. Находку сделали археологи местного общества "Наследие" и Института истории и международных отношений ЮФУ. Бутылка с посланием из прошлого была спрятана в центре города на углу улиц Чехова и Седова. Ее удалось достать после снятия края обочины дороги.
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