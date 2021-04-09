Послание в бутылке нашло адресата спустя семь лет после отправки

09 апреля, 20:19
Фото: depositphotos/MitaStockImages
Жительница США из города Эвансвилла обнаружила послание в бутылке, которое было отправлено 9-летней девочке семь лет назад. Об этом сообщает сайт телеканала 14 News.
По словам Сторм Такер, она любит искать "речные сокровища". Как отметила она, вокруг бутылки был обернут небольшой листок бумаги с надписью "Письмо".
"Я была очень рада, потому что всегда мечтала найти послание в бутылке", – рассказала Такер.
Отмечается, что записку написала девятилетняя Виктория Колман в 2014 году. Тогда у девочки только начались летние каникулы, и она отправила эту бутылку из города Мэтуона, штата Западная Вирджиния. Расстояние между местом отправления послания и местом его находки составляет порядка 500 километров.
На данный момент Колман 16 лет. У нее изменился номер телефона, а сама она живет в другом штате. Когда девушка узнала, что ее письмо обнаружили, она обрадовалась. Сторм рассказала, что поставит письмо в стеклянную витрину.
Ранее сообщалось, что житель Бостона в США нашел в пространстве между дымоходом и стеной своего дома бутылку с загадочной запиской.
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