В Антверпене строитель нашел "душераздирающее" письмо из 1941 года

28 октября, 22:28
Фото: instagram.com/stad_antwerpen
Строитель, реставрировавший потолок церкви святого Иакова в бельгийском Антверпене, наткнулся на необычное послание, написанное в 1941 году, сообщается в Instagram-аккаунте города.
Автор письма, которое было вложено в спичечный коробок, посоветовал потомкам в полной мере насладиться жизнью. Записку могли оставить маляры, специально спрятавшие послание так, чтобы его в будущем нашли именно их коллеги.
"Когда этот потолок вновь покрасят, нас уже не будет на этой земле. Мы должны рассказать потомкам о том, что не наслаждались своей жизнью", – отмечается в записи.
Авторы отметили, что стали свидетелями двух войн, и им зачастую приходилось работать голодными. Они посоветовали запастись рисом, мукой, табаком и пшеницей в случае вооруженного конфликта. Также они понадеялись, что их потомки будут жить лучше.
Пользователи в комментариях признались, что находка их растрогала, назвав письмо "душераздирающим.
Ранее в США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности. Автора письма помог найти работник почтовой службы. Ему удалось выяснить, что адрес в письме актуальный и там проживает семья.
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