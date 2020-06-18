В США раскрыли тайну послания в бутылке 30-летней давности

Фото: depositphotos/MitaStockImages

В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности, которую нашли в реке Нечес, сообщает "Газета.ру".

Датированную 1989 годом стеклянную бутылку нашли дети. В ней лежала записка, на которой были указаны имя и адрес неизвестного им человека.

Автора записки помог найти работник почтовой службы США. Ему удалось выяснить, что адрес в письме актуальный и там проживает семья.

В итоге автором записки оказался местный житель по имени Клифтон Макгаллион. Он рассказал, что 30 лет назад вместе с сыном постоянно ходили на рыбалку, где и оставляли подобные бутылки с посланиями.

Ранее сообщалось, что американка Холли Романек получила ответ на послание в бутылке, брошенной в Атлантический океан. Свое письмо она отправила в емкости из-под холодного кофе во время отдыха в Нью-Джерси. Девушка попросила нашедшего связаться с ней через электронную почту.

Через два месяца женщина получила ответ. Оказалось, что бутылка преодолела 1885 километров. Ее обнаружил мужчина на острове Ньюфаундленд.