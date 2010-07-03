Американка получила ответ на письмо в бутылке, брошенной в Атлантический океан

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Американка получила ответ на послание в бутылке, брошенной в Атлантический океан, сообщает "Газета.ру".

Свое письмо Холли Романек отправила в емкости из-под холодного кофе во время отдыха в Нью-Джерси. Она попросила нашедшего связаться с ней через электронную почту.

Через два месяца женщина получила ответ. Оказалось, что бутылка преодолела 1885 километров. Ее обнаружил мужчина на острове Ньюфаундленд.

Ранее семья, застрявшая на вершине водопада в национальном парке Лос Падрес в Калифорнии, спаслась благодаря посланию в бутылке.

Емкость пустили вниз по течению, после чего разожгли костер и легли спать. Около полуночи семью разбудил шум вертолета. На следующее утро их эвакуировали.