Послание в бутылке спасло жизнь семье в Калифорнии

Фото: sanluisobispo.com

Семья, застрявшая на вершине водопада в национальном парке Лос Падрес в Калифорнии, спаслась благодаря посланию в бутылке, сообщает портал Sanluisobispo.com.

Житель города Морро-Бэй Кертис Уотсон вместе с возлюбленной Кристал Рамирес и сыном Хантером отправились в пешую прогулку по заповеднику. Местность была знакома Уотсону, который прошел тем же маршрутом семь лет назад.

На третий день они сплавились по реке Арройо Секо и достигли вершины 12-метрового водопада. При себе у туристов была веревка, с помощью которой они планировали спуститься вниз.

Однако в этот раз поток воды был намного мощнее. Чтобы проследовать дальше, им нужно было пройти по скользкому выступу и привязать веревку в безопасном месте. Туристы решили не рисковать.

В результате они остались одни на обрыве. Связи у них не было, а на крики о помощи никто не отвечал. Тогда мужчина нацарапал на пластиковой бутылке слово "помогите", а внутрь положил записку с координатами.

Бутылку спустили вниз по течению, после чего разожгли костер и легли спать. Около полуночи семью разбудил шум вертолета. На следующее утро их эвакуировали.

Выяснилось, что бутылку с посланием заметили находившиеся неподалеку туристы и связались с местными властями.