Останки пропавшего 22 года назад американца нашли с помощью Google Earth

Фото: скриншот google.com/earth

Тело американца Уильяма Молдта, пропавшего без вести 22 года назад, нашли с помощью онлайн-карты Google Earth, сообщает газета The Sun-Sentinel.

Мужчина перестал выходить на связь после похода в клуб в 1997 году. Поиски полиции не увенчались успехом, и его признали без вести пропавшим.

В конце августа 2019 года один из жителей города Лейк-Уорт заметил на Google-картах в пруду рядом со своим домом затонувший автомобиль.

Машину достали из водоема и обнаружили в ней останки Молдта. Как он оказался в пруду предстоит выяснить. По словам соседей, у мужчины не было проблем с алкоголем.

Ранее в Калифорнии семья, застрявшая на вершине водопада в национальном парке Лос Падрес, спаслась благодаря посланию в бутылке, которую заметили находившиеся неподалеку туристы.