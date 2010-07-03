Пропавших в Белом море туристов нашли живыми и здоровыми

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Группу туристов, пропавшую в Белом море, обнаружили живыми. В медицинской помощи они не нуждаются, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления МЧС по Санкт-Петербургу.

В управлении МЧС по Архангельской области уточнили, что туристов нашли на острове Кондостров.

Группа из десяти туристов, в составе которой был 15-летний подросток, отправились в Карелию из Санкт-Петербурга. Группа не регистрировалась в республиканском МЧС. На их поиски был направлен вертолет со спасателями.

Ранее в июле в Лоухском районе Карелии была объявлена в розыск супружеская пара из Москвы. Позже они связались с родственниками. Как сообщили в МВД, криминальной составляющей в исчезновении людей не было.

30 июля яхта "Крейсер", на борту которой находились шесть человек, потеряла ход в Белом море. Судно шло к Новой Земле.