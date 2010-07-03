Экипажу потерявшей ход в Белом море яхты ничего не угрожает – МЧС

Жизни экипажа яхты "Крейсер", подавшей сигнал о бедствии в Белом море, ничего не угрожает. Об этом заявили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС, добавив, что люди на яхте ожидают благоприятной погоды.
По данным МЧС, "ничего страшного с людьми не происходит". Как пояснили в ведомстве, "это судно серьезного класса, чтобы совершать морские путешествия", а не маленькое "суденышко, которое может перевернуться". Паруса на яхте исправны, у экипажа имеется запас воды и продовольствия, уточнил собеседник агентства. Отмечается также, что судно шло к Новой Земле.
Утром 30 июля поступил сигнал о том, что яхта "Крейсер", на борту которой находятся шесть человек, потеряла ход и терпит бедствие в Белом море. Экипаж попросил о помощи. Также стало известно, что ситуацию контролирует теплоход "Академик Николай Страхов", который находится в одной морской миле от яхты. Кроме того, указание следовать в район бедствия дали теплоходу "Академик Александров".
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