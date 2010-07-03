Яхта терпит бедствие в Белом море

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Яхта с шестью людьми на борту потеряла ход в Белом море.

"Яхта "Крейсер" потеряла ход, терпит бедствие, просит оказать помощь. Шесть человек на борту", – передает "Интерфакс" сообщение информированного источника.

Сигнал о бедствии поступил в 5:26 по Москве. Сейчас в одной морской миле от яхты находится теплоход "Академик Николай Страхов", который контролирует ситуацию.

Теплоходу "Академик Александров" дано указание следовать в район бедствия. В случае угрозы жизни экипажу яхты его эвакуируют силами первого теплохода.

Ранее теплоход "Метеор" врезался в Дворцовую набережную у здания Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Судно повредило носовую часть. Корабль после этого дальше отправился в плавание.

