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09:59

Яхта терпит бедствие в Белом море

происшествия транспорт

09:59

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Яхта с шестью людьми на борту потеряла ход в Белом море.

"Яхта "Крейсер" потеряла ход, терпит бедствие, просит оказать помощь. Шесть человек на борту", – передает "Интерфакс" сообщение информированного источника.

Сигнал о бедствии поступил в 5:26 по Москве. Сейчас в одной морской миле от яхты находится теплоход "Академик Николай Страхов", который контролирует ситуацию.

Теплоходу "Академик Александров" дано указание следовать в район бедствия. В случае угрозы жизни экипажу яхты его эвакуируют силами первого теплохода.

Ранее теплоход "Метеор" врезался в Дворцовую набережную у здания Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Судно повредило носовую часть. Корабль после этого дальше отправился в плавание.

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