В США нашли бутылку с загадочным посланием

19:46
Фото: facebook.com/City of Boston Archaeology Program
Житель Бостона в США нашел в пространстве между дымоходом и стеной своего дома бутылку с загадочной запиской. Фотографией поделилась в своем аккаунте в соцсети Facebook Бостонская археологическая служба.
В сообщении отмечается, что на послании указана дата: 23 сентября 1984 года. Также на листке бумаги написано: "Том Форд" и "Шесть на Ши". Пользователей это ввело в заблуждение, а в комментариях развернулась дискуссия.
Некоторые предположили, что это проигранная ставка, другие – попытка скрыть следы пьянства и азартных игр.
"Мне кажется, что виски выпили в память о друге по фамилии Ши, который сейчас находится на глубине шести футов под землей", – предположил пользователь Dexter Kinsella.
Ранее на северо-востоке Франции обнаружили письмо немецкого офицера, которое было потеряно почтовым голубем более 100 лет назад. Послание было написано летом 1910 года.
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