Во Франции нашли потерянное почтовым голубем письмо немецкого офицера

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На северо-востоке Франции обнаружили письмо немецкого офицера, которое было потеряно почтовым голубем более 100 лет назад, передает RT.

Письмо в алюминиевой капсуле обнаружили в районе коммуны Ингерсхайм. Сообщается, что оно было написано летом 1910 года. Офицер писал своему командиру о маневрах в Эльзасе.

Известно, что всего было отправлено четыре копии письма, однако одна из них была потеряна почтовым голубем. Сейчас находку выставили в музее.

Ранее в США в реке Нечес дети обнаружили бутылку с запиской 30-летней давности. В ней были указаны имя и адрес неизвестного им человека.

Автора записки помог найти работник почтовой службы США. Им оказался местный житель по имени Клифтон Макгаллион. Он рассказал, что 30 лет назад вместе с сыном ходил на рыбалку и оставлял подобные бутылки с посланиями.

