В США дочь получила послание отца, хранившееся в бутылке на дне реки с 1926 года

Фото: http://facebook.com/Straitsarea

Капитан яхты в США Дженнифер Даукер нашла бутылку с письмом 1926 года в реке Чебойган в штате Мичиган, сообщает Газета.ру.

Даукер хотела помыть окна яхты, для этого погрузилась с аквалангом на дно реки, где и обнаружила бутылку с письмом. В нем было написано: "Может ли человек, который найдет эту бутылку, отдать ее Джорджу Морроу, округ Чебойган, штат Мичиган, и рассказать ему, где она была найдена".

"Это была довольно феноменальная находка для аквалангиста", – рассказала капитан.

Чтобы найти семью, которой было адресовано послание, девушка выложила фотографию письма на своей странице в Facebook. К ее неожиданности пост стал вирусным.

Спустя несколько дней Даукер дозвонилась 74-летняя Мишель Примо. Женщина рассказала, что на фотографии послания сразу же узнала почерк отца. Он прожил в Чебойгане до 20 лет. Дженнифер пообещала сохранить находку, а Примо хочет отправить девушке фото своего отца.

"Я верю, что все в этой жизни происходит по какой-то причине, и это прекрасный и удивительный пример того", – поделилась Даукер.

Ранее на северо-востоке Франции обнаружили письмо немецкого офицера, которое было потеряно почтовым голубем более 100 лет назад.

