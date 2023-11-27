Фото: телеграм-канал Putin.Life

Самый большой украинский флаг, висевший в Киеве рядом с монументом "Родина-мать", был разорван на две части из-за штормового ветра. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

Местные власти утонили, что флаг располагался на высоте почти 90 метров. Его размеры составляют 16 на 24 метра.

По данным администрации, накануне было принято решение приспустить флаг из-за непогоды. Однако это не защитило его от повреждений. Представители органа местного самоуправления пообещали заменить флаг на новый.

Ранее МИД Китая выпустил требование с призывом к иностранным посольствам и международным организациям в Пекине прекратить демонстрацию флага Украины и плакатов в поддержку Киева.

В министерстве просят посольства и международные организации "не использовать стены своих зданий для пропаганды". Таким образом, по мнению дипломатов, можно избежать возникновения конфликтов между государствами.



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