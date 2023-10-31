Дети Блинкена нарядились в украинцев на Хеллоуин и получили конфеты от Байдена

Фото: ТАСС/ЕРА/JIM LO SCALZO

Дети госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена нарядились в украинцев на Хеллоуин, передает Sky News.

В СМИ появилось видео с празднования Хеллоуина в Белом доме. В рамках тематического мероприятия дети пришли за подарками от лидера США Джо Байдена.

Блинкен отправил сына на Хеллоуин в "костюме" президента Украины Владимира Зеленского. Ребенок был одет в кофту и брюки цвета хаки. А дочь американского госсекретаря нарядили в синее платье, а на плечи надели желтый платок. Образ девочки повторял цвета украинского флага.

В прошлом году на праздновании Хеллоуина в США детей обстреляли конфетами из HIMARS. В Штатах происходящее назвали "Огненной миссией", но что именно вкладывалось в это понятие, не уточнили.

Накануне кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что не позволит Украине развязать третью мировую войну, втянув в конфликт Америку. Он заявил, что третьей мировой войны можно избежать, если каждая нация будет следить за собственными интересами.