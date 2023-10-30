Кандидат в президенты США пообещал не дать Украине втянуть американцев в войну

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Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что не позволит Украине развязать третью мировую войну, втянув в конфликт Америку. Об этом он написал в соцсети X.

По его мнению, избежать третьей мировой войны можно, если каждая нация будет следить за собственными интересами. Он напомнил, что мировая война не может вестись в интересах каждой отдельной страны.

Тем не менее Рамасвами подчеркнул, что третья мировая может произойти, если "страны вроде Украины со стимулами к широкой войне сумеют втянуть США в таковую". Он отметил, что при его руководстве такого не произойдет.

Ранее политик сообщил, что планирует упразднить ФБР, АТФ (Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ), комиссию по ядерному регулированию, министерство образования и службу питания и диетологии министерства сельского хозяйства в случае избрания на пост главы государства.

До этого кандидат отметил, что позиция администрации Вашингтона о том, что вся отправляемая Киеву помощь пристально отслеживается, является глубоко нечестной. Помимо этого, он пообещал в случае своей победы на американских выборах в 2024 году признать контроль РФ над присоединившимися территориями и снять санкции с России.

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