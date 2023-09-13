Кандидат в президенты США Рамасвами пообещал упразднить ФБР в случае избрания

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Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Вивек Рамасвами планирует упразднить ФБР, АТФ (Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ), комиссию по ядерному регулированию, министерство образования и службу питания и диетологии министерства сельского хозяйства в случае избрания на пост главы государства. Об этом пишет Semafor.

Уточняется, что для этого политик будет готов использовать свои президентские полномочия и пойти в обход конгресса. По мнению Рамасвами, если дело об упразднении данных служб дойдет до Верховного суда США, то инстанция одобрит решение.

Ранее кандидат отметил, что позиция администрации Вашингтона о том, что вся отправляемая Киеву помощь пристально отслеживается, является глубоко нечестной.

Помимо этого, он пообещал в случае своей победы на американских выборах в 2024 году признать контроль РФ над присоединившимися территориями и снять санкции с России. Рамасвами также выступил за блокирование вступления Украины в НАТО в обмен на выход РФ из военного альянса с Китаем.

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