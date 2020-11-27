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Происшествия

18:02

В Германии прохожий нашел на дороге отрезанную ногу

за рубежом происшествия

Фото: ТАСС/Andreas Gora via www.imago-images.de

Житель немецкого города Весселинг неподалеку от Кельна обнаружил на улице отрубленную человеческую голень, сообщает РИА Новости.

Полиция создала комиссию по расследованию убийства.

В результате проверки выяснилось, что найденная голень была ампутирована в больнице. Медучреждение передало ее специализированной фирме для транспортировки в пункт утилизации.

Теперь полиция выясняет, как голень попала на улицу и кто несет за это ответственность.

Ранее в немецком городе Эссен задержали врача университетской клиники, которого подозревают в умышленном убийстве двух пациентов с COVID-19.

По версии следствия, медик преднамеренно и противозаконно вводил тяжелобольным пациентам медикаменты, которые привели к немедленной смерти. Оба пациента – мужчины 47 и 50 лет – проходили лечение у подозреваемого и находились в критическом состоянии.

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