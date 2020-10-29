В Германии автомобиль въехал в прохожих

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В немецком городе Кемпен, федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия, водитель автомобиля въехал в группу прохожих. Об этом сообщает газета Bild.

В результате происшествия погиб один человек, еще как минимум трое получили травмы. Всех пострадавших доставили на спасательном вертолете в больницу.

По информации немецких СМИ, погиб ребенок.

Отмечается, что машина съехала с проезжей части на тротуар, где и врезалась в пешеходов. По словам представителя полиции, данных о том, что наезд на пешеходов был намеренным, пока нет.

Ранее возле церкви Нотр-Дам в Ницце мужчина с ножом напал на людей. В результате смертельные ранения получили трое человек. Мэр города назвал произошедшее терактом. Он также распорядился временно закрыть все храмы Ниццы.