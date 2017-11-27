Премьер Испании назвал абсурдом возможность выхода Каталонии из ЕС

27 ноября, 15:47
Фото: AP/Santi Palacios
Возможность выхода Каталонии из Евросоюза прокомментировал премьер-министр Испании Мариано Рахой. Он заявил, что подобные идеи можно назвать исключительно абсурдными.
По его словам, претензии региона на выход из союза не логичны. Рахой добавил, что высказываться по этому поводу должен народ, а не экс-глава региона Пучдемон, сообщают "Аргументы недели".
Ранее Карлос Пучдемон призвал жителей автономной области проголосовать насчет членства данного региона в Европейском союзе. Он отметил, что разочарован ЕС как институтом, объединяющим упаднические страны.
1 октября 2017 года Каталония провела референдум о независимости от Испании. Голосование не было признано Мадридом. При этом подавляющее большинство жителей региона высказались за отделение от государства. Правительство региона подписало резолюцию о независимости, но ее аннулировал Конституционный суд Испании.
С 27 октября Пучдемона лишили должности главы женералитета Каталонии. Был также распущен местный парламент. Позднее политика обвинили в организации мятежа и растрате госсредств. Он добровольно сдался Бельгийской полиции.
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