Пучдемон рассказал о принятии решения о референдуме в Каталонии

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Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон рассказал, как было принято решение о проведении референдума о независимости. Он завил, что дважды публично предлагал эту инициативу премьер-министру Испании Мариано Рахою и договориться о дате организации голсования.

По его словам, большинство проживающих в Каталонии не устраивает текущая ситуация, хотя испанские власти и говорят, что это не так. При этом для властей, добавил Пучдемон, единство страны религиозный, а не политический вопрос.

"Это неспособность <…> признать возможность – реальную возможность – того, что Испания может стать другой в будущем", – заявил экс-глава региона в эфире телеканала RT UK.

От должности главы женералитета Каталонии Пучдемона отстранили 27 октября, был также распущен местный парламент. В начале того же месяца в регионе прошло голосование за отделение области от Испании.

Власти не признали результаты референдума, на котором большинство участников проголосовали за отделение от государсва. Закон, принятый властями Каталонии для проведения голосования был признан антиконституционным решением Конституционного суда Испании. Была отменена и декларация о независимости региона.

В мировом сообществе Каталонию тоже не поддержали. Об отказе признать выход Каталонии из состава Испании заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поддержали Мадрид. Независимость Каталонии отказались признавать власти Аргентины, Мексики, Турции.

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