AP: в Алабаме провели вторую в истории казнь азотом

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Вторая в истории США казнь заключенного с использованием азота была реализована в американском штате Алабама. Об этом сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

Такой метод был применен в отношении 59-летнего американца Алана Юджина Миллера, который в 1999 году расправился с тремя мужчинами.

"Я не совершил ничего, чтобы оказаться здесь", – сообщил он перед тем, как его казнили с помощью азота.

В конце января этого года в американском штате Алабама впервые в истории провели смертную казнь с использованием чистого азота. Власти штата утверждали, что данный метод является быстрым и безболезненным, так как человек после подачи газа теряет сознание, вслед за чем у него происходит остановка сердца.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что казнь американского заключенного чистым азотом чудовищна для ХХI века и свидетельствует о плачевной ситуации с правами человека в США.

