Вулкан на Канарах возобновил извержение

Фото: AP Photo/Daniel Roca

Вулкан на канарском острове Пальма возобновил извержение, сообщает Институт вулканологии Канар.

"Изображения извержения несколько минут назад. Подтверждаются также выбросы лавы в главном конусе", – говорится в сообщении, размещенном на странице института в Twitter.

К посту прикреплены фото, на которых виден столб дыма от вулкана.

Извержение вулкана началось на острове Пальма 19 сентября. Позже стало известно, что потоки раскаленной лавы достигли жилых домов.

На острове возникла угроза выброса токсичных газов. По словам вулканологов, это может случиться, если лава доберется до океана. Из-за этого уже эвакуировали тысячи человек: полностью опустели четыре населенных пункта. Вывозят и местных жителей, и туристов.

