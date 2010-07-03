Музей имени Жака Ширака отменил плату за вход

15:03
15:03
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Фото: ТАСС/Zuma/Seba
Парижский этнографический музей на набережной Бранли (Le musée du quai Branly), созданный в 2006 году по инициативе Жака Ширака, на две недели отменит плату за вход.
"В память о Жаке Шираке вход в музей будет свободным до 11 октября 2019 года", – говорится в сообщении на сайте музея.
Музей расположен в самом центре французской столицы, на левом берегу Сены. Площади здания составляют 40 тысяч квадратных метров, коллекция включает в целом около 300 тысяч экспонатов. В здании собраны образцы первичного ("примитивного") искусства народов Африки, Азии, Океании и Америки. В постоянной экспозиции музея также находятся работы Андре Дерена, Пабло Пикассо, Анри Матисса и других мастеров, вдохновлявшихся искусством Африканского континента.
Фото: wikipedia.org/Andreas Praefcke по лицензии CC BY 3.0
Бывший президент Франции Жак Ширак скончался 26 сентября. Он возглавлял страну с 1995 по 2007 год. В Париже после смерти политика приспустили флаги на всех официальных зданиях и открыли Елисейский дворец для круглосуточного посещения, чтобы любой желающий мог оставить соболезнования. 30 сентября объявили днем национального траура во Франции. В этот день пройдет церемония прощания.
Шираку было чуть больше 40 лет, когда он возглавил кабинет министров Франции. В 1793 году он стал избранным мэром Парижа. Он оставался на этом посту целых 18 лет. Столичные жители благодарны ему за бережное отношение к исторической части Парижа. Ширак победил в мае 1995 года на президентских выборах, а в 2002 году при избрании на второй срок получил более 80 процентов голосов. Он оставался на посту президента Франции до мая 2007 года.
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
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