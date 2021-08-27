Бывший шеф-повар Белого дома рассказал, как приготовить полезный и легкий завтрак

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Бывший шеф-повар Белого дома Андре Раш считает, что завтрак задает тон настроению и тому, как пройдет новый день. По его словам, лучшим вариантом утреннего перекуса являются энергетические смузи, которые могут заменить полноценные блюда. Об этом сообщает газета "Известия".

"В таком напитке есть все, что нужно для получения энергии, а также высокое содержание белка", – сказал повар.

Раш посоветовал делать смузи из овсянки, киноа, амаранта, жирного йогурта и органического арахисового масла.

Отличным завтраком также являются блюда с небольшим количеством бекона из индейки в сочетании с яйцом всмятку или протеиновые блинчики, которые готовятся из яичных белков и протеинового порошка, считает повар.

Ранее ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения признали гречневую кашу лучшим блюдом для завтрака.