13:26
Фото: depositphotos/belchonock
Власти Великобритании запустили программу по борьбе с ожирением, согласно которой запрещается реклама на телевидении и в интернете нездоровой пищи, сообщает "Газета.ру".
Как уточняется, нельзя рекламировать продукты с высоким содержанием жира, сахара или соли с утра и до девяти вечера.
Кроме того, супермаркеты не смогут продавать вредные продукты по акциям и со скидками, а также размещать их на видных местах, например у касс и на входе.
Более того, крупные рестораны и кафе должны будут указывать калорийность еды, которую они продают навынос.
Правительство отмечает, что в стране 63% взрослых и 33% детей имеют проблемы с весом.
Заведующая кафедрой профилактической медицины и основ здоровья НГУ им. Лесгафта, доктор медицинских наук, профессор Роза Цаллагова ранее рассказала о возможных заболеваниях при лишнем жире в районе живота.
По словам специалиста, большое количество внутреннего или висцерального жира в районе талии окутывает органы, врастает в мышцы и способствует выработке вредных веществ, вызывающих опасные заболевания. Кроме этого, висцеральный жир повышает риск онкологических заболеваний. Женщины больше подвержены раку тела матки и груди, а мужчины – опухолям толстого кишечника.
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