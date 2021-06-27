Разведка США подозревает Россию в атаках с "направленной энергией" – СМИ

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Разведка США допустила причастность России к атакам на американских чиновников с помощью "направленной энергии". Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на неназванные источники.

Издание предположило, что речь может идти о воздействии микроволн. Высокопоставленный собеседник газеты уточнил, что расследование данного вопроса продолжается.

В мае текущего года другое издание, New York Times, сообщило о странных симптомах у 130 американских дипломатов и военных, которые работали за границей.

Нарушения, по информации СМИ, были связаны с повреждениями мозга, причем их тяжесть варьировалась от обычных головных болей до появления тревожных мыслей.

Несколько дней назад Россия направила Соединенным Штатам серию предложений, связанных с развитием затронутых на саммите в Женеве договоренностей. Тогда в столице Швейцарии прошла встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена.