Политолог назвал диалог между Россией и США "плохим знаком" для Украины

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Стратегический диалог между Россией и Соединенными Штатами является плохим знаком для Украины. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады, политолог Тарас Черновол.

Так он прокомментировал заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса о подготовке Вашингтоном проведения стратегического диалога с Москвой, который также может затронуть официальный Киев. По словам Черновола, именно это вызывает опасение, поскольку с американской стороны пока не было каких-то дополнительных комментариев.

"В любом случае такие заявления – это плохой знак для Украины, которой сейчас, вместо того, чтобы кричать о том, почему мы до сих пор не в НАТО, стоило бы настаивать на том, что Украина не может быть разменной монетой и объектом чьих-то переговоров", – обозначил он свою позицию в статье для издания "Главред".

Он также считает, что такие заявления говорят о том, что Россия и Соединенные Штаты достигли возможных точек компромисса не в пользу Украины.

Ранее сообщалось, что американское Агентство по международному развитию собирается заключить контракт со специалистами, которым предстоит заняться преобразованием финансового сектора Украины. В частности, планируется создать в стране современный и конкурентный рынок, "соответствующий стандартам Евросоюза".