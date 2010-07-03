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08:43

Кличко выложил видео треснувшего в Киеве моста

за рубежом происшествия

08:43

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Снимок с видео: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео осмотра недавно открывшегося моста с появившимися трещинами. Ролик появился на его странице в Facebook.


На кадрах часть сооружения огорожена, а стеклянные панели покрыты трещинами. В конце ролика Кличко хотел проверить на прочность одну из панелей, после чего ее край надломился.

Мэр Киева утверждал, что трещины могли образоваться в результате выстрела. Он добавил, что у украинской столицы много недоброжелателей, а полицейские выясняют причины инцидента.

"Сказать, что я зол, – это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения", – возмутился Кличко.

Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов, открылся 25 мая в присутствии самого Кличко. Стоимость моста достигает порядка 630 миллионов рублей. Отмечается, что стеклянное покрытие могло испортиться после того, как "группа неизвестных активно прыгала на нем".

Мост оказывался в центре скандала и ранее. В начале месяца швейцарские архитекторы удивились, что сооружение возводится якобы по их проекту.

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за рубежом происшествия

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