Стеклянный пол нового пешеходного моста треснул в Киеве

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Две стеклянные панели нового пешеходного моста в Киеве треснули. Переправу оцепили, людей экстренно эвакуировали.

Речь о пешеходно-велосипедной переправе между парком "Владимирская горка" и Аркой дружбы народов, которую открыли в субботу, 25 мая. За два дня по мосту прошли несколько тысяч человек.

"Просто так, учитывая толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается – акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла. Рассматривается версия того, что стреляли", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в социальной сети Facebook.

Накануне градоначальник и его брат Владимир Кличко испытали мост на прочность. Они оба несколько раз подпрыгнули, продемонстрировав, что стеклянный пол выдерживает нагрузку.

Длина перехода – почти 212 метров, выполнен он из бетона и стекла. Мост опирается на четыре опоры – две промежуточные, на которых он меняет направление, и две опоры по обе стороны моста. Высота самой высокой опоры 32 метра, самой низкой – 22 метра.