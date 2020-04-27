Более 20 танкеров остановились у берегов Калифорнии

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У порта Лонг-Бич недавно было зафиксировано 27 танкеров. Сообщается, что нефтяные танкеры стоят на якоре у берегов американского штата Калифорния, передает "Газета.ру".

Информация была подтверждена береговой охраной США. Сейчас военные и диспетчеры портов следят за ситуацией. Кроме того, ведомства обеспечивают безопасность остальных судов и окружающей среды.

В настоящий момент неизвестно, почему танкеры простаивают около берегов Калифорнии и когда они возобновят рейсы.

В декабре стало известно, что попавший под санкций США российский корабль арестовали в Сингапуре.

