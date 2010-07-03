Роспотребнадзор прокомментировал информацию о взрыве в Южно-Китайском море

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В Роспотребнадзор заявили, что взрыв в Южно-Китайском море никак не угрожает россиянам, сообщает пресс-служба ведомства.
По информации, полученной из Глобальной сети мониторинга окружающей среды, там повышен уровень радиационного фона в связи с радиационным инцидентом. Служба усилила мониторинг радиационной обстановки на прилегающих приграничных территориях.
По информации газеты Ryukyu Simpo, вечером 18 ноября житель японского острова Мияко обнаружил на берегу цилиндр с надписью "урановый топливный стержень".
Военные замерили уровень радиации, но повышения радиоактивного фона не выявили. В СМИ ранее также начали распространяться сведения о взрыве в Южно-Китайском море.