Роспотребнадзор прокомментировал информацию о взрыве в Южно-Китайском море

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

В Роспотребнадзор заявили, что взрыв в Южно-Китайском море никак не угрожает россиянам, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации, полученной из Глобальной сети мониторинга окружающей среды, там повышен уровень радиационного фона в связи с радиационным инцидентом. Служба усилила мониторинг радиационной обстановки на прилегающих приграничных территориях.

По информации газеты Ryukyu Simpo, вечером 18 ноября житель японского острова Мияко обнаружил на берегу цилиндр с надписью "урановый топливный стержень".

Военные замерили уровень радиации, но повышения радиоактивного фона не выявили. В СМИ ранее также начали распространяться сведения о взрыве в Южно-Китайском море.