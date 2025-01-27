Daily Star: пользователи соцсетей нашли на Google Maps послание с просьбой о помощи

Фото: google.com/maps

Пользователи соцсетей обнаружили на спутниковом снимке Google Maps послание с просьбой о помощи, передает издание Daily Star.

На карте, где изображен заброшенный промышленный двор в Лос-Анджелесе, видны слова "Help" и "Traffico". Надписи выполнены из больших трубчатых обрезков и строительных материалов. Отмечается, что объект, где нашли тревожные сообщения, располагается рядом с Pacific Union Railroad.

"Трудно поверить, что это объект в США. Он напоминает страну третьего мира", – написал один из комментаторов.

В ходе обсуждения некоторые пользователи заявили о планах отправиться в указанное место, чтобы выяснить, что же на самом деле там происходит.

Подчеркивается, что в настоящее время неясно, являются ли эти зловещие знаки и призывы о помощи настоящими или это просто шутка, на которую попался интернет.

Ранее сервис Google Maps показал пользователям фото шоссе в американском штате Аризона, которое на снимке кажется бесконечным. Обсуждение снимка появилось на форуме в Reddit. Из-за яркого солнца на фото видна лишь дорога, небольшая часть голубого неба и белое свечение слева и справа.

Некоторые пользователи решили, что шоссе похоже на дорогу в рай. Снимок напомнил им кадр из фильма "Шоссе в рай" с Майклом Лэндоном. В финале обсуждения комментаторы признали, что белый свет – отражение от снега, а нарушенный баланс белого привел к такому любопытному эффекту на фото.