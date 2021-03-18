Пользователи сервиса Google Maps обнаружили "дорогу в рай"

Фото: Google Maps

Сервис Google Maps показал пользователям фото шоссе в Аризоне (США), которое на снимке кажется бесконечным. Люди решили, что оно похоже на дорогу в рай. Об этом сообщается на News.ru.

Обсуждение снимка появилось на форуме в Reddit. Из-за яркого солнца на фото видна лишь дорога, небольшая часть голубого неба и белое свечение слева и справа.

"Это что, дорога в рай?" – удивился один из пользователей.

Другие пользователи согласились и отметили, что снимок напоминает кадр из фильма "Шоссе в рай" с Майклом Лэндоном.

В финале обсуждения комментаторы признали, что белый свет – отражение от снега, а нарушенный баланс белого привел к такому любопытному эффекту на фото.

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