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Военно-морские силы (ВМС) Великобритании переименуют подводную лодку HMS Agincourt, которая была названа в честь победы над французскими войсками в начале 15-го века, чтобы ее название не оскорбляло чувства французов. Об этом сообщило издание Sun.

Подводная лодка стала шестым судном флота, которое было названо в честь победы над французскими войсками в сражении при Азенкуре, одержанной в 1415 году, в период Столетней войны.

Издание отметило, что инициатива переименовать лодку возникла еще в прошлом году, однако Грант Шаппс, который на тот момент находился на посту министра обороны Великобритании, отверг ее, назвав идею чушью.

Тем не менее нынешнее военное командование приняло решение сменить название лодки на "Ахиллес", поскольку не хотело напоминать французам об их поражении в Столетней войне.

Министр обороны Великобритании уже направил соответствующее предложение королю Карлу III.

Ранее британские ВМС приняли кита за российские подводные беспилотники. Военное командование изначально предположило, что на дне полигона, где проходили испытания, находится прослушивающее устройство, которое могла сбросить Россия. Вскоре выяснилось, что странные звуки со дна исходили от кита.