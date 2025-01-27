Sun: британские ВМС приняли кита за российские беспилотники

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Военно-морские силы (ВМС) Великобритании приняли кита во Внутреннем зунде, который разделяет остров Разей с полуостровом Эпплкросс на северо-западе Шотландии, за российские подводные беспилотники, сообщает издание Sun со ссылкой на ВМС королевства.

Военное командование сперва предположило, что на морском дне зунда, где британские ВМС проводят испытания, могло оказаться прослушивающее устройство, которое могла сбросить Россия. Позже выяснилось, что странные звуки исходили от кита.

Издание отметило, что антропогенные источники звуков ни разу не фиксировались за 55 лет работы полигона.

Ранее посольство РФ в Лондоне заявило, что обвинения министра обороны Великобритании Джона Хили о шпионаже России при помощи исследовательского судна "Янтарь" в проливе Ла-Манш абсолютно несостоятельны. В диппредставительстве отметили, что провокационные действия в международных морских акваториях предпочитают принимать именно западные страны.