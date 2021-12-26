Оскорбивший Байдена американец объяснил свой поступок

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Отец четырех детей Джаред Шмек, допустивший оскорбительное высказывание в адрес президента США Джо Байдена во время рождественской телефонной линии с детьми, назвал свой поступок шуткой. Об этом сообщает газета The Oregonian.

35-летний американец пожаловался на последовавшие за инцидентом нападки в его сторону, сам он считает, что просто "воспользовался своей свободой слова".

"Я ничего не имею против господина Байдена, но я расстроен, потому что считаю, что он мог бы делать свою работу лучше", – сказал Шмек.

Многодетный отец добавил, что не собирался таким образом продемонстрировать неуважение к американскому лидеру.

Инцидент произошел в пятницу, 24 декабря. Байден проводил традиционное телефонное общение с юными американцами. Дозвонившийся на рождественскую линию Шмек поприветствовал главу государства и первую леди Джилл Байден. После он сказал: "Я надеюсь, что у вас тоже будет чудесное Рождество. Вперед, Брэндон!"

Шмек также сообщил, что не был в курсе трансляции разговора. Кроме того, он утверждает, что после произнесенной оскорбительной фразы, звонок был разъединен.

Фраза "Вперед, Брэндон!" стала популярной после того, как болельщики на соревнованиях NASCAR скандировали ругательства в адрес главы Белого дома. При этом журналисту, который брал интервью у гонщика Брэнда Брауна, показалось, что толпа вместо оскорблений кричит именно эту фразу. С тех пор эвфемизм используют противники Байдена в консервативных кругах.

Ранее британские СМИ сочли за оплошность и бестактность оговорку, которую допустил Байден в ходе выступления перед американскими военными на базе Милденхолл в Великобритании. В своей речи американский лидер неправильно произнес аббревиатуру "Королевские Военно-воздушные силы".

Вместо RAF он сказал RFA, что в зависимости от контекста может расшифровываться как Вспомогательный Королевский флот или обозначать нецензурное выражение.