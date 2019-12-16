Президент Эстонии извинилась за оскорбившего финского премьера министра

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд принесла извинения главе Финляндии Саули Ниинисте за слова главы МВД Марта Хельме, оскорбившего финского премьер-министра Санну Марин. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Кальюлайд пообщалась с финским главой по телефону.

"Президент Кальюлайд извинилась за интервью министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме. По просьбе президента Кальюлайд президент Финляндии направил извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин и правительству Финляндии", – говорится в сообщении.

Накануне в рамках интервью глава министерства внутренних дел Эстонии Март Хельме едко высказался о назначении Санны Марин. Он назвал ее "продавщицей", которая сумела подняться до статуса премьера.

Ранее стало известно, что новая премьер-министр Финляндии стала самой молодой главой правительства в мире. Санна Марин заняла этот пост будучи в 34-летнем возрасте.