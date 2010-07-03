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В мире

13:50

Новая премьер-министр Финляндии станет самой молодой главой правительства в мире

за рубежом политика

Фото: соцсети

Стало известно, кто станет новым премьер-министром Финляндии. Об этом информирует "Газета.ру".

Так, правительство возглавит 34-летняя министр транспорта и коммуникаций Санна Марин. Отмечается, что она станет самым молодым премьером. Информация о том, что она займет эту должность, появилась после того, как лидер Социал-демократической партии Антти Ринне ушел в отставку.

Известно, что Марин станет главой пяти партий, каждую из которых возглавляют женщины.

До того как Марин была избрана финским премьером, самым молодым премьер-министром значился Алексей Гончарук из Украины.

Ранее сообщалось, что финский премьер Антти Ринне заявлял о решении уйти в отставку из-за забастовки почтальонов. Правительственный кризис в стране связан с забастовкой почты. Так, оппозиция обвинила правящую партию в бездействии для того, чтобы предотвратить забастовки.

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