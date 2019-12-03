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В мире

12:55

Финский премьер готов уйти в отставку из-за забастовки почтальонов

за рубежом

Фото: ТАСС/ZUMA/ZEUS

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне готов уйти в отставку из-за забастовки почтальонов. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ожидается, что заявление об отставке он сделает перед дебатами в парламенте. Новый кандидат в премьер-министры страны будет избран на заседании совета правящей Социал-демократической партии, которое пройдет 12 декабря.

Правительственный кризис в Финляндии связан с забастовкой почты. Оппозиция обвинила правящую партию в бездействии для предотвращения забастовки.

Ранее таможня Финляндии в течение трех лет использовала неправильные курсы более 20 разных валют при растаможивании товаров. Ошибки коснулись конвертации рубля, шведской кроны, доллара США и еще 22 валют. Неправильные расчеты использовались в 960 тысячах случаев.

Теперь ведомство будет выплачивать компенсации. Сумма компенсаций составляет около 11,5 миллиона евро. "Мы собираемся начать возврат денег как можно скорее", – заявил директор департамента ведомства Ярмо Ряйккя и отметил, что процесс будет завершен в 2020 году.

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