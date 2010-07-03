Группа из Екатеринбурга поспорила с финнами из-за гимна РФ

Фото: youtube.com

Фолк-группа "Солнцеворот" из Екатеринбурга получила претензию от администраторов YouTube в нарушении авторских прав.

Музыканты объяснили, что около года назад записали свою версию гимна России на мелодию Александра Александрова. Клип был размещен на YouTube.

"Это наша оригинальная версия, но там ничего не изменено, слова и текст", – рассказала порталу E1.RU вокалистка коллектива Анастасия Ведерникова.

Некоторое время назад на канал музыкантов пришло уведомление о недопустимости публикации чужого произведения без указания авторства. В сообщении указывалось, что права на композицию принадлежат артистам из Финляндии.

"Когда мы послушали эту песню на финском языке, там эта минута в чистом виде гимн России. И претензия в том, что музыка принадлежит финнам, а мы ее используем", – сообщила Ведерникова.

Алгоритмы YouTube отслеживают копирайтные материалы. Многие музыкальные компании заключают сделки с сервисом – к настоящему моменту хостинг подписал свыше тысячи соглашений с авторами композиций.

Ранее социологи ВЦИОМ провели опрос, в ходе которого попросили респондентов выбрать, что объединяет россиян. Согласно полученным данным, главная музыкальная композиция страны – национальный гимн. Так считает каждый пятый опрошенный. Другие называли военные песни – "День Победы" и "Катюша".

